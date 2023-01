Doppia trasferta e aerei notturni: Spalletti a tutto gas prima del lungo periodo di gare al Maradona

Hanno infilato le dita nella presa e adesso viaggiano come se fossero attraversati da scariche di corrente elettrica: aereo alle 17, destinazione Milano, in albergo giusto per la cena. Poi tutti a nanna. Stasera, in campo alle 20,45, rientro nella notte, più o meno intorno alle due, e al risveglio, ma va, c’è già la Sampdoria a cui pensare e un altro volo, sabato, da affrontare, con rientro in programma ancora a gara conclusa. Il calcio del Terzo Millennio va di corsa, non consente pause, non ammette deroghe: il Napoli ha un calendario che soffoca, però quel saliscendi da un charter all’altro, portandosi poi dentro lo stress, finisce subito, praticamente domenica prossima, con il rientro da Genova. Il 13, di venerdì, c’è la Juventus al “Maradona”; il 17, un martedì, Coppa Italia con la Cremonese in casa; e per fortuna di Spalletti e del Napoli, il 21, derby a Salerno, una passeggiata, un centinaio di chilometri in pullman, da Castel Volturno all’Arechi, prima di imbattersi nell’avvio del girone di ritorno con la Roma, ma a Fuorigrotta. Poi verrà anche febbraio, con dentro gli ottavi di finale della Champions League e tanto altro: nel frattempo, ecco sei partite in venticinque giorni, niente male dopo niente in cinquantatré.

