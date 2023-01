DIRETTA LIVE SERIE A – Inter-Napoli (04/01/2023)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Sozza; Ass1: Meli; Ass2: Peretti; IV: Piccinini; VAR: Fabbri; AVAR: Aureliano

Dopo 53 giorni di sosta per i Mondiali in Qatar, oggi ritorna il campionato di serie A e questa sera al “G. Meazza” si giocherà la sfida tra l’Inter e il Napoli. Per i nerazzurri è la chance per cercare di accorciare in classifica, anche se dovrà fare a meno di Brozovic. La squadra di Spalletti punterà sulla prestazione e sulla voglia di ripartire al meglio per confermarsi sempre più leader del campionato. Out per gastroenterite Gianluca Gaetano. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

