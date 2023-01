DAZN – Spalletti: “Poca qualità e poca velocità, un giro palla lento”

Prima sconfitta per il Napoli di Spalletti in questo campionato. Il tecnico azzurro ai microfoni di Dazn al termine della gara: “L’Inter ha giocato come sempre, venendo addosso, ma noi dovevamo essere più bravi a far girare palla, non siamo riusciti a giocare nello spazio dietro ai due centrocampisti, con qualche calciatore al di sotto del rendimento solito ed un giro palla un po’ lento che non ha creato problemi all’ Inter. Occorrevano qualità e velocità, come facciamo sempre, oggi non l’abbiamo fatto. Abbiamo provato con qualche palla lanciata, ma Acerbi è bravo in queste occasioni, occorreva più forza e contrasto contro una squadra fisica, ma queste non sono nostre caratteristiche. La sconfitta si gestisce, ci si allena, meglio di quanto abbiamo fatto, perchè stasera la nostra qualità migliore non è venuta fuori.”

