DAZN, Inzaghi: “Una grossa iniezione di fiducia, un’impresa”

Simone Inzaghi è visibilmente soddisfatto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Napoli: “Ero fiducioso, perchè abbiamo preparato la partita molto bene, nonostante questa pausa sia stata nuova per tutti. Nella seconda parte del primo tempo ci siamo abbassati, il Napoli ha palleggiato, ma abbiamo avuto 95 minuti di grande concentrazione. La squadra è sempre stata concentrata. Battere il Napoli è una grossa iniezione di fiducia, è stata un’impresa. In campionato abbiamo perso inizialmente punti. ma adesso è lunga, da qui alla fine dobbiamo continuare a guardare partita dopo partita, senza guardare gli altri, giocando ogni due giorni e mezzo sarà complicato per noi e per le altre. Oggi hanno vinto tutte quelle davanti, si è fermato il Napoli per la prima volta da mesi”

Factory della Comunicazione