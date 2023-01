CALCIO FEMMINILE – Laura Giuliani giocatrice del mese di Dicembre secondo l’Aic

Laura Giuliani ha concluso l’anno solare come secondo portiere con più parate in assoluto e con il 100% di salvataggi effettuati nella dodicesima giornata di campionato.

Dati che, complessivamente, certificano l’importanza della numero uno azzurra nel progetto Milan, un pilastro imprescindibile in grado di sorreggere la macchina rossonera anche nei momenti di difficoltà

All’interno di una rosa pensata e costruita per ambire ai primi posti della classifica, l’ex bianconera, reduce da quattro scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppa, si è rimessa in gioco mettendo a servizio della squadra le sue qualità e la sua esperienza.

In un avvio fatto di alti e bassi per la squadra di Ganz, Laura Giuliani ha contribuito in maniera significativa a far sì che le rossonere chiudessero l’anno con i piedi saldamente ancorati alla poule scudetto.

I tre punti rimediati contro il Sassuolo nell’ultima partita del 2022 sono stati particolarmente funzionali all’obiettivo Top 5 e al portiere rossonero va il merito di essersi sempre fatta trovare pronta in qualsiasi circostanza nonostante un avversario affamato sul cammino della salvezza. In un Milan che ambisce a posizioni d’alta classifica, sapere di poter contare su una giocatrice di tali qualità ed esperienza è un vanto e un vantaggio al tempo stesso, fattori che potrebbero rivelarsi determinanti in un campionato sempre più spettacolare e competitivo.

Fonte: twitter aic