Biasin: “Inter-Napoli più decisiva per i nerazzurri, Inzaghi è parso molto carico”

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro, e ha parlato di Inter-Napoli.

«Inter-Napoli è decisiva per l’Inter, senza dubbi. Con una vittoria potrebbe cambiare il destino del campionato, diversamente per me sarebbe fuori da ogni ottica di lotta per lo scudetto, avendo perso già 5 gare e avendo già 11 punti di distacco dagli azzurri. Sarà bello vedere come stanno e come si affronteranno queste due squadre che per me sono le migliori del campionato.

Come arriva l’Inter? Segnali di applicazione e di voglia di fare bene ce ne sono stati, in conferenza Inzaghi è parso molto carico. C’è una problematica relativa ai giocatori che sono reduci dai Mondiali, evidentemente in forma minore rispetto agli altri. Spalletti? Lo stimo molto, come persona prima ancora che come allenatore. I due anni di pausa gli hanno fatto bene, lo vedo più sereno, mi piace come affronta i vari temi legati al calcio.

Le parole di Saviano? Ribadisco, se lui dice che teme che la macchina del nord spinga le squadre settentrionali mi fa cadere le braccia. Da una persona intelligente come lui mi aspetto che eviti di dire certe cose. O fa un riferimento chiaro a qualcosa che sa, altrimenti cade in ragionamenti retorici e populisti”.