Al momento la Sampdoria conduce per 1-2 sul campo del Sassuolo grazie alla splendida rete in rovesciata di Gabbiadini, il diagonale di Augello e per i padroni di casa Berardi su calcio di rigore. I liguri però, in vista della sfida di domenica contro il Napoli, dovrà fare a meno del difensore Amione per somma di cartellini gialli.

