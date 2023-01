Venerato su Ounahi: “Il Napoli ha offerto 15, l’OM pronto a proporne 25”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai. Di seguito, un estratto: Possibile accordo di Ounahi con il Napoli? “Il club azzurro è interessato a questo calciatore, le caratteristiche tecniche ed anagrafiche sono adeguate per questa squadra. Raggiungere l’accordo con l’agente di Ounahi, tuttavia, è una delle cose meno difficili da fare per ingaggiarlo, perché guadagna poco all’Angers. Il Napoli, infatti, ha problemi economici con i calciatori i quali giungono dalla Premier o dalla Bundes. Ma arrivare ad un milione e promettere una discreta commissione all’agente non è complicato per il Napoli. Ma il problema è trovare un accordo con l’Angers, il quale punta un’asta. Il club campano vorrebbe ingaggiarlo a gennaio e prelevarlo poi a giugno. Ad oggi il Napoli avrebbe formulato un’offerta di 15 milioni, altri club, invece, hanno offerto di più, come il Marsiglia, il quale è pronto ad proporre 25. Ci sono state delle telefonate con il Leicester. C’è in lotta anche l’Almeria, ma non può competere con le squadre prima citate. Ma i club inglesi possono affondare il colpo più facilmente per le proprie disponibilità economiche. Il Napoli, dunque, deve sperare, attraverso l’agente del calciatore, che Ounahi preferisca il prestigio del club azzurro, piuttosto che percepire più denaro e giocare in Premier o restare in Ligue 1 con il Marsiglia. L’Angers ha fiutato l’asta, parola mai positiva per gli azzurri. Il club francese potrebbe, dunque, aspettare fino a giugno e sperare anche in un incremento della valutazione del marocchino. Non è sicuro, inoltre, che il Napoli possa essere l’unico club italiano ad interessarsi al calciatore, il quale è stato monitorato anche da Roma ed Inter. Ad oggi, tuttavia, è giusto sottolineare esclusivamente i passi ufficiali di Napoli, Leicester, Almeria e Marsiglia. Per tentare di convincere i francesi ad ingaggiarlo a gennaio e prelevarlo a giugno, il Napoli dovrebbe rilanciare l’offerta, ma è difficile. Secondo alcuni colleghi francesi, il presidente dell’Angers vorrebbe strappare oltre 30 milioni di euro”.

