“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Devis Estiven Vásquez Llach dal Club Guaranì.

Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026.

Nato a Barranquilla (Colombia), Devis debutta in Prima Squadra nel 2021 e, in due stagioni con il Club Guaranì, colleziona 28 presenze in campionato e 3 in Coppa Libertadores.

Il portiere vestirà la maglia numero 77″. Questo il comunicato ufficiale dell’AC Milan