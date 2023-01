UFFICIALE – Azzurra Corazzi passa alla Ternana femminile

La Ternana comunica tramite i canali social della società l’arrivo in maglia rossoverde della calciatrice Azzurra Corazzi dalla Fiorentina.

Factory della Comunicazione

Nata il 18 agosto 2001, esordisce in serie A con la maglia della San Marino Academy per passare in seguito al Cittadella e in seguito club viola.

Di ruolo centrocampista, si aggrega alla formazione di mister Fabio Melillo per il proseguo della stagione di serie B che verde le umbre essere seconde dietro solo alla Lazio.

La prossima sfida vedrà le fere giocare contro una delle sue ex squadre, ovvero il Cittadella al Moreno Gubbiotti di Narni (TR) il prossimo 15 gennaio alle ore 12,00.

Fonte: calciofemminileitalia.it; foto Alamy