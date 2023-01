Sky – Inter-Napoli, le probabili scelte di Spalletti

Domani sera si sfideranno nel big match della ripresa di campionato, Inter e Napoli allo stadio San Siro di Milano. Francesco Modugno, giornalista di Sky, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio, ha provato ad ipotizzare le scelte di Spalletti. “Chi scende domani in campo? Non giocherà Rrahmani, secondo me, giocheranno Kim, JJ, Di Lorenzo e Oliveira. Spalletti è un uomo imprevedibile. In Turchia ho visto molto bene Ndombelé, ma non credo prenderà il posto di Anguissa, che giocherà con Lobotka e Zielinski. In attacco, invece, Politano, Osimhen e Kvara che deve ritrovare brillantezza e spunti giocando. Leader di spogliatoio? Anguissa, Mario Rui, Di Lorenzo, sono questi che hanno una leadership più forte. Di Lorenzo è davvero una persona per bene, un modello di comportamento. Anche lui avrebbe bisogno di riposare, c’è un motivo per cui arriva Bereszyński. Sirigu, fin qui, non ha avuto continuità di disponibilità, è un carattere molto forte. Meret? È un buon portiere. Alex ha talento e margini di miglioramento. Il grande portiere di squadra scudetto ha spessore, personalità e sbaglia poco o niente e Alex sta completando questo percorso, glielo auguro davvero. Osimhen? Lui vuole vincere anche le partite d’allenamento. Ha una voglia, un coinvolgimento emotivo sempre alto. È uno che forza sempre, anche troppo, rischiando in prima persona di farsi male. L’ultima in casa, o quella precedente, l’ho visto buttarsi in rete: ha alcuni attimi di irrazionalità, che è la sua forza”.

