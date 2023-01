Serie A, ultimi 10 anni: quali squadre vincono al rientro dopo la sosta natalizia

Factory della Comunicazione

La Serie A sta per ricominciare dopo la lunga sosta imposta dalle festività e dai Mondiali di Qatar. Prendendo come riferimento temporale gli ultimi 10 anni* di Serie A e basandosi sui dati del sito Transfermarkt, News.Superscommesse ha condotto uno studio sulla prima partita di gennaio per individuare quali sono le squadre che riprendono al meglio il campionato. Dall’analisi condotta sui club presenti in ogni stagione di Serie A dell’ultimo decennio, è emerso che il Napoli è la squadra che ha registrato l’80% di partite vinte (8 vittorie su 10 match), seguito da Juventus, Milan (7 vittorie), Lazio e Atalanta (6 vittorie). Il primato opposto spetta a Sampdoria, Udinese e Roma, che invece emergono per il maggior numero di sconfitte, mentre Fiorentina, Torino, Genoa e Inter risultano i club che tendono a pareggiare di più.

Ad aprire la top 5 dei club che in quest’ultimo decennio sono rientrati dalle feste con successo è il Napoli. I partenopei registrano numeri davvero importanti: hanno portato a casa 8 vittorie, mentre hanno perso e pareggiato soltanto una volta in 10 match disputati. Seguono Juventus e Milan, a quota 7 vittorie, poi Lazio e Atalanta, che hanno portato a casa i tre punti 6 volte su 10.

Squadra Vittorie Sconfitte Pareggi Napoli 8 1 1 Juventus 7 1 2 Milan 7 2 1 Lazio 6 1 3 Atalanta 6 3 1



Ripresa che vale 1 punto: Fiorentina con più pareggi, compare anche l’Inter

A collezionare il maggior numero di pareggi, invece, ci pensa la Fiorentina. La Viola registra infatti il 40% di pareggi nella prima partita di ogni nuovo anno, e soltanto 3 vittorie sulle 10 partite giocate dal 2012-2013 al 2021-2022. Seguono con 3 pareggi su 10 match Torino, Genoa e anche Inter.

Squadra Pareggi Vittorie Sconfitte Fiorentina 4 3 3 Torino 3 4 3 Genoa 3 4 3 Inter 3 5 2

Scivolone di inizio anno: rientro amaro per Sampdoria, Udinese e Roma

Trend negativo invece quello di Sampdoria, Udinese e Roma. Negli ultimi dieci anni di Serie A la partita di gennaio al rientro dalle feste è stata persa 6 volte sia dai blucerchiati, in difficoltà soprattutto nelle trasferte, sia dai friulani, che 5 volte su 6 sono invece inciampati in match casalinghi. I giallorossi, invece, chiudono con il 50% di sconfitte.

Squadra Sconfitte Vittorie Pareggi Sampdoria 6 2 2 Udinese 6 3 1 Roma 5 4 1

* Nel caso della stagione 2021-2022, in cui per alcune squadre la prima partita di gennaio è stata rinviata per l’emergenza Covid, è stato preso in considerazione il match immediatamente successivo a quello posticipato. La stessa logica è stata applicata per quelle prime partite di gennaio che durante le stagioni hanno subito un rinvio.