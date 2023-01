Serie A, possibile esordio della terna femminile alla 20esima giornata: i dettagli

Possibile esordio della terna femminile in Serie A alla 20esima giornata. Ecco cosa scrive in merito La Gazzetta dello Sport:

Detto che – come era preventivabile e anche in virtù di un avanzamento importante dei giovani voluto e condotto da Rocchi – Inter-Napoli sarà affidata a Sozza, ecco che probabilmente con l’inizio del girone di ritorno (dal 27 gennaio quindi non sarà solamente una la novità prevista, ovvero quella inerente all’avvio del Fuorigioco Semiautomatico (Saot). L’altra novità sarà rappresentata forse attendendo una forma di aiuto in più proveniente proprio dal Saot.

Dalla prima terna tutta femminile che potrebbe dirigere una gara del nostro massimo campionato di calcio. Al momento, ed è stato un fatto storico, il trio di arbitri-donna ha diretto una gara di Serie B, ovvero Frosinone-Ternana del 26 dicembre scorso.

Maria Sole Ferrieri Caputi arbitro con Tiziana Trasciatti e Francesca Di Monte come assistenti hanno infatti fatto il primo passo e… passato a pieni voti l’esame. Maria Sole, fra l’altro, è stata recentemente inviata ad arbitrare l’amichevole della Juventus ma c’è soprattutto che il solco è stato tracciato, quello partito al Mondiale in Qatar quando in Costa Rica-Germania Stéphanie Frappart ha “guidato” la gara ed è stata coadiuvata dalle assistenti Neuza Back e Karen Diaz. Ecco: la nuova frontiera a cui spingersi probabilmente sarà raggiunta all’inizio del girone di ritorno. Una gara di A con designazione tutta femminile.

Il Saot Poi, ma ormai non è più un segreto, alla 20a giornata debutterà il sistema del Fuorigioco Semiautomatico: oggi e domani (a Lissone) ancora test su test, off-line in attesa del via il 27 gennaio.

