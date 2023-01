SERIE A FEMMINILE – Asia Bragonzi è una nuova calciatrice del Pomigliano

Il Pomigliano Calcio Femminile comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Asia Bragonzi che arriva in prestito dalla Juventus dopo aver iniziato la stagione nel Sassuolo. La giovane ma esperta attaccante arriva a Pomigliano per garantire alle pantere le reti necessarie a realizzare l’impresa salvezza.

Factory della Comunicazione

Nata a Crema nel 2001 ha iniziato a giocare a 6 anni con la Montodinese. Dopo essere passata alle giovanili dell’Inter trova anche presenze in prima squadra siglando una rete. Nel 2018 passa alla Juve dove viene aggregata alla Primavera bianconera. Con Rita Guarino gioca in Serie A e in Coppa Italia e vince due campionati, una coppa nazionale e una supercoppa italiana. Nel 2020 Bragonzi va in prestito al Verona e con le sue 15 reti contribuisce alla salvezza della squadra scaligera. In quell’anno viene eletta “European Golden Girl” come migliore calciatrice Under 21 europea. Nel 2021-22 passa all’Empoli, ancora con la formula del prestito, dove sigla 7 gol fornendo un importante apporto alla salvezza delle toscane.

Nella sua giovane carriera ha totalizzato 53 presenze tra campionato e coppa siglando 20 reti. Con le maglie delle Nazionali U17 e U19 ha ottenuto 18 presenze e realizzato 7 gol.

La prima dichiarazione di Asia Bragonzi con la maglia granata:

“Sono molto lusingata della fiducia che mi ha dato la società e spero di poter contribuire con i miei goal alla salvezza della squadra. A Pomigliano ho trovato un gruppo unito che lavora per un unico obiettivo con passione e dedizione!”.

Fonte: pomiglianocalciofemminile.it