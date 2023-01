Moratti, ex pres. Inter: “Kvaratskhelia come Ronaldo il Fenomeno? L’impatto è stato simile”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Kvaratskhelia come Ronaldo il Fenomeno? Sono giocatori diversi, ma l’impatto è stato simile. Però Ronaldo è arrivato in Italia che era un giocatore già atteso, che in qualche modo aveva già sfondato. Al georgiano auguro di avere la stessa carriera ed esplosione del brasiliano. Sarà decisivo per la vittoria del Napoli con le sue doti”.