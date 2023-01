Michele Serena, ex calc:: “Dzeko ed Osimhen decideranno Inter-Napoli”

Michele Serena, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club sulle frequenze di 1 Station Radio. Quali calciatori decideranno Inter-Napoli? “Dzeko ed Osimhen. Sarà una gara volta all’attacco. Il Napoli attacca costantemente, non ha paura di nessuno. Per l’Inter, invece, sarà l’ultima spiaggia per rientrare nella corsa scudetto, sarà necessario segnare per vincere. Penso che ci sia voglia di rivedere il nostro calcio e la Serie A. Anche perché noi italiani ci siamo goduti poco il Mondiale per l’assenza della Nazionale”.

