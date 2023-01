Meret, dal quasi addio al Napoli, alla possibilità di giocare Italia-Inghilterra al “Maradona”

L’estate di Alex Meret non è stata delle più semplici, anzi è stato più lontano dal Napoli che diventare titolare. Le ultime stagioni c’è stata l’alternanza con Ospina, oltre ad aver avuto diversi problemi fisici. Questi aspetti e l’errore contro l’Empoli, sembravano davvero portare alla cessione. In estate sembrava fatto il suo passaggio allo Spezia, ma all’ultimo non andò in porto. A Settembre c’è stato il rinnovo fino al 2024 e anche ottime prestazioni. Importanti soprattutto le parate su Artfield dei Glasgow Rangers, su Giroud da pochi passi e Hojlund dell’Atalanta. Domani sera, come riporta il CdS, ci sarà la sfida all’Inter dei vari Dzeko, Lukaku e a gara in corso Lautaro Martinez. In più il 13 Marzo, in occasione della gara di qualificazione agli Europei 2024 in Germania, per la gara al “Maradona” Italia-Inghilterra, il c.t. Mancini sta pensando di farlo giocare titolare. Per Meret insomma sarebbe l’ennesimo riconoscimento in una stagione che poteva essere complicata.

