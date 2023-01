Marcio Ganho, Napoli Futsal: “Siamo forti, non vedo l’ora di rientrare”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Marcio Ganho, portiere Napoli Futsal: “Non mi sono ancora operato, ho rotto crociato e menisco del ginocchio sinistro. Durante il riscaldamento, prima di iniziare l’allenamento, stavamo facendo un torello, ho messo il piede sulla palla e subito ho avuto paura per quanto ho sentito. Subito me ne sono accorto, non ho mai avuto infortuni e quando ho sentito quel rumore, mi sono reso conto. Dovrò stare fermo 4-5 mesi. Festa scudetto? Lo spero, è quanto più vorrei. Mi sono arrivati tanti messaggi, anche il presidente vuole vedermi subito in campo. Non vedo l’ora di fare l’intervento e cominciare la riabilitazione. Devo compilare dei moduli e probabilmente mi opero il 7 gennaio. Devo rientrare nei periodi giusti, se accelero troppo non recupero bene e al rientro mi faccio nuovamente male, devo avere pazienza. Abbiamo fatto un gran girone d’andata, ai secondi tempi abbiamo massacrato le altre squadre, abbiamo un livello molto alto di preparazione atletica. Adesso è arrivato Borruto e darà una grossa mano. Siamo una squadra forte, chi entra e gioca dà tutto, stiamo dimostrando di essere quelli da battere. Non vedo l’ora di tornare”.

Factory della Comunicazione