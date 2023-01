LIVE – Luciano Spalletti: “Dovremo mantenere equilibrio e comando del gioco”

-Sensazioni e l’Inter che ci si aspetta: “Sensazioni giuste, sotto pressione al massimo, perchè è giusto così, quando lavoro sono sempre sotto pressione e sono felice così. Dai calciatori mi aspetto una risposta corretta, li penso al top, poi, l’Inter è sicuramente una squadra di livello top, con investimenti da squadra europea e con la capacità di dilatare il campo, per ampiezza e profondità, sa chiudersi, con il doppio centravanti di fronte ai nostri due centrali. Ti costringono a modificare la forma della tua squadra, aprono sui quinti, con la profondità delle punte, noi dovremo esser bravi a mantenere equilibrio e comando della partita e del gioco”

-La gestione: “Noi arriviamo a questa gara forti della consapevolezza di quello che sappiamo fare in campo, solo su questo svilupperemo questa e le prossime gare, su quello che sappiamo fare. Confrontarsi, attraverso gli allenamenti ed il lavoro fatto, giocheremo il nostro calcio che è piaciuto a tanti e che ha esaltato molti calciatori…”

-Rrahmani: “Lui è quello che ha attraversato un momento delicato, ha lavorato, è stato seguito, ma ovviamente lui sarà quello per il quale dobbiamo seguire la prestazione con attenzione…”

-La designazione di Sozza: “Non esiste la domanda, davvero…cosa significa”

–Lobotka e Kvara: “Si sono applicati in maniera corretta, nell’ ultima amichevole con la Juve Stabia c’è stato un bel match ed i due giocatori hanno fatto una prestazione di livello. Ci aspettiamo tranquillamente la loro prestazione di qualità. Kvara si gestisce da solo, è un bravissimo ragazzo, un valore aggiunto”

-Questioni di “complotto”: “Per i protagonisti che siamo, noi non possiamo credere a ciò, ma se l’argomento viene fuori spesso, significa che il nostro sistema, calcio, deve essere migliorabile e spetta a noi. Noi dobbiamo comportarci in maniera corretta, e sfruttare l’amore di Napoli per questa squadra”

–La condizione della squadra: “Abbiamo trascorso questo periodo facendo ciò che dovevamo, abbia o lavorato in profondità su tutto ciò che occorre, sia per il calciatore reduce dal Mondiale, sia per chi andava, diciamo, in vacanza. Noi non stiamo ripartendo, perchè la nostra testa è sempre stata lì. Abbiamo cominciato un bel viaggio un anno e mezzo fa. La pausa ci sarà solo quando ci fermeremo per tirare le somme”

Si attende mister Spalletti per la prima conferenza del 2023. Inizia la “chiacchierata”

Dopo un’insolita e lunghissima sosta, nel bel mezzo della stagione, per permettere lo svolgimento della rassegna Mondiale qatariota, ritorna la serie A. E’ vigilia, vigilia di un big match, in casa Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è attesa a Milano, sponda nerazzurra per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico toscano, alle ore 11.00, si presenterà alla stampa per la consueta disamina del momento della squadra e del prossimo match. IlNapolionline vi aggiornerà in tempo reale sulle sue parole.