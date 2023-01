La Marca su Isco: “Alla Salernitana tornerebbe ad essere un giocatore di fama mondiale”

Domenico La Marca, avvocato ed esperto di diritto sportivo, è intervenuto a 1 Football club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, e ha parlato della pazza idea Isco per la Salernitana.

Ecco le sue dichiarazioni:

Isco idea per la Salernitana? “Se vuole davvero ritornare ad alti livelli Salerno è l’unica piazza che potrebbe dargli la possibilità di sentirsi nuovamente un giocatore di fama mondiale. L’Isco visto negli ultimi anni è la lontana copia di quel giocatore che aveva entusiasmato i tanti appassionati di questo sport e credo che la passione e il calore del pubblico granata potrebbero essere un ulteriore stimolo per questo fuoriclasse che diventerebbe la stella dell’ambizioso progetto della Salernitana. Isco – Dia – Piantek sarebbe un tridente fantastico capace di infiammare l’Arechi, ma soprattutto l’ulteriore

dimostrazione di quanto il presidente lervolino abbia intenzione di portare nel breve tempo la Salernitana ai massimi vertici del calcio italiano”. Il vero acquisto della Juventus? “In questo momento il più grande acquisto per la Juventus è il pieno recupero di Federico Chiesa, parliamo di un giocatore dalle caratteristiche uniche in Italia e che prima dell’infortunio era sicuramente il calciatore italiano più decisivo.

Mi auguro sinceramente che questo 2023 possa essere il suo anno, Chiesa rappresenta un patrimonio inestimabile per il nostro calcio e chissà che il prossimo 23 Marzo nella sfida con l’Inghilterra non possa ritornare ad essere protagonista in azzurro, visto che il suo infortunio ha pesato in maniera incommensurabile in quel periodo che ha segnato la mancata qualificazione al mondiale qatariota”.

Calciomercato? “Non mi aspetto tanto, a meno che qualche big di Premier non decida di investire in Italia immettendo così capitali freschi da investire sul mercato. Si opererà con scambi e prestiti, sicuramente le squadre di bassa classifica faranno tanti movimenti, in tal senso la Sampdoria è un esempio, il club ligure sta dando ad vita ad un’opera di restyling, visto che ha preso Lammers, giocatore che in Liguria potrebbe finalmente dimostrare il suo volare, difatti al Psv prima dell’infortunio si parlava di un prospetto che era destinato a fare parte in pianta stabile della nazionale maggiore, Nuytink esperto difensore ex Udinese ed infine si accinge ad ufficializzare l’arrivo in prestito di Zanoli”.

La Serie A partenza in ritardo... “In Italia si è deciso di ritornare in campo più tardi rispetto alle top leghe, queste ultime sono state brave a sfruttare il periodo natalizio soprattutto in termini di appeal mediatico. Dobbiamo capire però se questo rientro così immediato, anche per i reduci del mondiale, con partite di grande intensità fisica non possa comportare nel lungo termine delle controindicazioni, ed in questo modo favorire i nostri club soprattutto in ottica coppe europee”.