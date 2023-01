Juventus, Di Maria non convocato per la trasferta di Cremona

Probabilmente non sarebbe partito dall’ inizio, ma adesso il suo rientro slitta ancora. Angel Di Maria, fresco Campione del Mondo, non figura infatti tra i convocati di Allegri, tecnico della Juventus, per la gara con la Cremonese. Ritorno ufficialmente rinviato alla prossima partita, quella in programma sabato allo Stadium con l’Udinese. L’argentino, rientrato a Torino solamente lunedì, ha infatti accusato una contusione in allenamento e il tecnico ha preferito non rischiarlo.