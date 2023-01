Inter-Napoli, gli azzurri capolista non hanno i favori dei pronostici

Come riporta Agipronews, archiviato il Mondiale e la lunga sosta invernale, la Serie A parte subito forte per Inter e Napoli, protagoniste del big match della sedicesima giornata. I partenopei, ancora imbattuti in campionato, arrivano a Milano senza i favori del pronostico: i betting analyst di Olybet.it vedono infatti avanti i nerazzurri per i tre punti, fissati a 2,37, contro il «2» a 3,03. Poco più alta la quota del pari, che si attesta a 3,48. Al Meazza è attesa una sfida da Over, avanti a 1,69, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,17 la posta. In pole anche il Goal, proposto a 1,57, contro il No Goal alto a 2,37. RED/Agipro

Factory della Comunicazione