(Formazioni) Inter/Napoli, out Brozovic e dubbio in attacco. Ballottaggio Olivera-Mario Rui

Ultime Inter – In casa nerazzurra è arrivata la tegola dell’infortunio di Brozovic, problema al soleo sinistro e quindi out contro il Napoli. Al suo posto giocherà Calhanoglu. In difesa Acerbi favorito su De Vrij che ha recuperato dal problema al polpaccio. In attacco c’è il vero dilemma per Simone Inzaghi. Dzeko quasi certamente dal primo minuto e uno tra Lukaku e Lautaro Martinez. Nelle prossime ore si scioglierà il dubbio.

Ultime Napoli – Manca solo la rifinitura di oggi, ma fino a questo momento Spalletti ha tutti a disposizione per la sfida di domani contro l’Inter. Due i ballottaggi della sfida contro i nerazzurri. Il primo è sul lato sinistro di difesa, Olivera o Mario Rui, con l’uruguaiano in vantaggio per contrastare fisicamente e non solo Dumfries. L’altro è a centrocampo dove Ndombele, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe scalzare Anguissa, ancora non al massimo della forma fisica. In attacco spazio a Politano, Osimhen e Kvaratskelia.

Fonte: CdS