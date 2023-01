De Paola: “Le amichevoli di questo periodo non sono state esaltanti, ma lasciano il tempo che trovano”

Paolo De Paola, giornalista, ex direttore di Tuttosport, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Mi aspetto tre giornate molto intense. Il destino è in mano al Napoli, tutto dipenderà da loro. Il primo confronto serve per riaprire il discorso scudetto: la vittoria del Napoli il 4 gennaio sarebbe la pietra tombale, la vittoria dell’Inter potrebbe scalfire le sicurezze del Napoli. Le amichevoli di questo periodo non sono state esaltanti, ma lasciano il tempo che trovano. Bisogna ritrovare ritmo, coesione che c’erano alla fine della prima parte del campionato”.

Factory della Comunicazione