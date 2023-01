Chiariello: “De Laurentiis ha una vision unica, Napoli primo perchè ha una grande società alle spalle”

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto a Radio Napoli Centrale con il suo editoriale e ha elogiato l’operato del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Di seguito un’estratto:

La Lazio ha una situazione catatonica da un punto di vista economico, difficilissimo si possa muovere. In questo scenario, c’è un’unica società che ha perso bei soldi, circa 50 milioni, ma che ha saputo invertire la rotta ed è il Napoli. Il Napoli si può permettere, in questo momento, alla vigilia di Inter-Napoli, indipendentemente da ciò che accadrà a San Siro, di aprire un ciclo, perché è l’unica società solida d’Italia.

Il tanto vituperato De Laurentiis, a differenza di tutti noi, aveva una vision ed ha portato avanti le sue idee, senza guardare in faccia a nessuno. Gli sono state dette una serie di stronzate da una serie di tifosi beceri, stupidi, insulsi, che non hanno capito fosse una base fondante per una grande squadra.

Diceva Trapattoni che il grande allenatore lo fa la grande società e se Napoli oggi è primo in classifica per distacco, ha una squadra forte, con fuoriclasse che stanno per sbocciare, è perché c’è una società che ha sempre guardato ai conti, senza artifizi o raggiri, tranne in una situazione che è un unico caso in 18 anni di gestione. Nel dissesto più totale delle società di vertice italiane, il Napoli è l’unico che ha la barra diritta, senza problemi di bilanci, UEFA, Coviso e quant’altro. Perché? C’è stato qualcuno che, incurante delle offese continue, ha perseguito la sua strada. A voi sciocchi, servi del popolo, il buon anno che vi do è: stat’v a casa”.