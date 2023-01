Bakayoko nel mirino del Galatasaray, potrebbe ritrovare Mertens

Tiemoué Bakayoko arrivò al Napoli in prestito dal Chelsea, voluto dal suo grande estimatore Rino Gattuso, all’epoca sulla panchina azzurra. Quest’anno, al Milan, non ha giocato nemmeno un minuto in stagione in quanto non rientra nei piani di Stefano Pioli. Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese, che è a Milano ancora in prestito dal Chelsea, è in uscita in questa finestra di mercato invernale: l’ex Napoli è nel mirino del Galatasaray, dove potrebbe ritrovare Mertens.

