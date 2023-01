V. D’Angelo, giornalista: “Sarà una sfida bellissima, partita importante per entrambi”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo D’Angelo, giornalista: “Brozovic va verso il forfait contro il Napoli. Era quasi annunciato, sarebbe stato difficile vederlo mercoledì dal primo minuto. Era anche rientrato con qualche giorno di anticipo dalle ferie post-Mondiale, Brozovic voleva esserci contro Spalletti. Il suo sostituto? Sarà Calhanoglu, in un centrocampo che è ormai quello titolare negli ultimi due mesi con Barella e Mkhitaryan. E’ stata una soluzione che finora ha portato dei frutti importanti, battendo anche il Barcellona in Champions League. Brozovic resta però un’assenza importante, senza dubbio. Altre assenze? De Vrij sta un po’ meglio, ma non è una questione fisica. In questo momento fatico a dire che sia lui il titolare della difesa interista, Acerbi è andato meglio per rendimento. Dovrebbe rientrare poi Dumfries, quindi Inzaghi va verso la formazione tipo, tenendosi il dubbio Lautaro o Dzeko sino al 4 mattina. Spalletti contro Inzaghi? Sarà una sfida bellissima, la partita è già importante per ambedue le squadre. Nessuno dei due allenatore è capace di snaturarsi, quindi si andrà ognuno con le proprie idee”.

Fonte: Radio Punto Nuovo