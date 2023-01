Sky Sport – Il perché dello scambio Bereszynski-Zanoli

Probabilmente sarà l’unica operazione del Napoli in questa finestra di mercato calcistico invernale, lo scambio fra il club azzurro e la Sampdoria per Zanoli e Bereszynski. “Basti pensare che il suo vice, Zanoli, in campionato ha giocato solo 11 minuti. Poco spazio per il ragazzo arrivato dal Carpi e già entrato nel giro della Nazionale. La necessità di farlo giocare e le sue caratteristiche tecniche, più propenso alla fase offensiva hanno dato vita all’affare che verrà siglato con la Sampdoria: lo scambio con Bereszynski. Trattativa chiusa e solo da formalizzare dopo aver limato lo spread tra gli ingaggi dei due giocatori. Un affare per tutti, per Zanoli che avrà più spazio per continuare il percorso di crescita e per il polacco, difensore esterno di ruolo che a 30 anni approda in un club in lotta per lo scudetto e protagonista in champions. Dalla Sampdoria tornerà alla base anche il portiere Nikita Contini, per garantire a Spalletti una squadra di portieri di primissimo livello”.

