Sky – Inter-Napoli, due dubbi in difesa per Spalletti

A due giorni dal big match che vedrà di fronte il Napoli capolista e l’Inter che non vorrà mollare la corsa scudetto, si prova a capire quali saranno le scelte dei due allenatori. Francesco Modugno, giornalista Sky, ai microfoni della stessa, riferisce su quelle che potrebbero essere le scelte di Spalletti. “La linea difensiva sarà sicuramente a quattro e sarà composta da Di Lorenzo, Kim Min-jae. Le riflessioni riguardano l’altro centrale perchè Rrahmani è guarito, sta abbastanza bene ma non è al 100% e quindi in questo momento Juan Jesus si fa preferire. L’altra riflessione aperta è per il terzino sinistro dato che ogni volta che da quella parte c’erano avversari di gamba e di struttura, Spalletti ha sempre preferito Olivera e non Mario Rui. Dunque l’uruguaiano è sicuramente un’opzione. A centrocampo ci saranno Anguissa, Lobotka e Zielinski e l’attacco sarà composto da Politano e Kvaratskhelia ai lati di Osimhen”.