Ounahi, il Napoli in vantaggio rispetto al Leicester

Su Azzedine Ounahi (22) le luci della ribalta si sono accese in Qatar e ciò che prima restava avvolto nel mistero adesso si trasforma in urla da copertina che l’Équipe dedica al centrocampista marocchino: è ormai da un po’ che il Napoli e quell’8 volante divenuto un personaggio del Mondiale stanno flirtando e stavolta, in Francia, si sbilanciano.

Factory della Comunicazione

C’è una discreta ressa (virtuale) dinnanzi alla sede dell’Angers, combattuto in questa dimensione sovrannaturale che il destino sta offrendo al club: il campionato è un tormento esistenziale, ultimo in classifica con otto punti e un’altra sconfitta, ieri, con il Lorient; però poi un accerchiamento insolito e scintillante, questa è l’estasi, per avere Ounahi. Ci stanno provando in tanti, il Leicester sarebbe arrivato a proporre venti milioni, però il Napoli resterebbe in vantaggio: tutto merito di un tackle in anticipo, che garantirebbe all’Angers di incassare una cifra analoga subito, cedere il calciatore adesso – a gennaio – e però tenerselo in prestito sino a giugno. Così, per sperare di salvarsi. Fonte: CdS