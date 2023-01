Napoli-Spalletti, l’opzione non basta: il rinnovo è un’incognita

Il Napoli e Luciano Spalletti sono al bivio: proseguire insieme o separarsi a fine stagione? Il contratto del tecnico toscano scade a giugno, ma il club campano può esercitare l’opzione del rinnovo per il 2024, ma tutto dipenderà dalla volontà di Luciano stesso: nelle ultime conferenze stampa ha parato di progetti a breve termine, da fare anno dopo anno, per cui un matrimonio felice non è scontato. Al momento non ci sono piani per intavolare una trattativa tra De Laurentiis e Spalletti e molto potrebbe dipendere anche dalla permanenza di Giuntoli: quando i due si siederanno al tavolo per discutere del rinnovo, tutto dipenderà dal progetto da proporre al tecnico toscano e anche dall’offerta economica.

Fonte: calciomercato.it