N. Schira, esperto di mercato: “Hanno bisogno di un attaccante, ma non credo sia lui”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto l’esperto di mercato Nicolò Schira: “Osimhen e lo United? Lo United ha bisogno subito di un attaccante, ma non credo che un’operazione simile sia possibile in questa finestra di mercato. Il Napoli non è un supermercato, sarebbe folle privarsi di Osimhen a metà stagione anche con offerte monstre. In estate invece il discorso è diverso, soprattutto davanti a 120-130 milioni di euro per il cartellino e 12-13 offerti al calciatore. A quel punto il discorso permanenza si fa più complesso. Rinnovi Napoli? Zielinski ha una situazione molto simile a quella di Fabian Ruiz dello scorso anno. Se trovano una quadra, il Napoli lo rinnova volentieri. Altrimenti non si strappa le vesti e lo va a sostituire molto bene in estate. La Premier guarda sempre con attenzione”.

Factory della Comunicazione

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Punto Nuovo