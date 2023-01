Mandorlini: “Simeone, importante anche nelle dichiarazioni”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Mandorlini, allenatore e ex calciatore

“La ripresa del campionato? È un’incognita un po’ per tutti. Tante squadre proveranno ad apportare degli accorgimenti. Cercheranno i punti deboli del Napoli che fino ad ora non penso ne abbia avuti. Non penso che la consapevolezza del Napoli possa cambiare per un periodo di sosta. I valori non si discosteranno tanto rispetto a quanto visto nella prima parte. Passi falsi non ne devono commettere le inseguitrici del Napoli perché il distacco diventerebbe incolmabile.

L’assenza di Brozovic? Pesa, ma non credo che sia un problema perché Calhanoglu ha le caratteristiche per poter sopperire in quel ruolo. Ha già dimostrato quello che può dare in quel ruolo. Il Napoli ha dimostrato quello che può fare e negli spazi può diventare devastante, è una squadra che sa dove attaccarti. Inter-Napoli sarà una bellissima partita. Il Napoli dell’86/87 che vinse lo scudetto lottando con la mia Inter? Era una squadra composta da giocatori importanti ed ha vinto meritatamente, aveva Maradona che era il migliore giocatore del mondo. Ha conteso con noi il titolo anche nel 1988/89 quando poi abbiamo vinto. È una di quelle squadre che ha vinto perché lo ha meritato. Anche il Napoli di oggi ha meritato quello che ha adesso e sarà difficile per le altre.

Simeone? Sto seguendo Giovanni e sta dimostrando di essere un uomo importante anche nelle dichiarazioni. Pur non giocando tantissimo sta dimostrando di essere attaccato a questi colori, è un uomo affidabile in tutto e per tutto. Si è sempre fatto trovare pronto, credo che lui come tanti altri sia un fattore importante. La Juventus? Non sono Allegri, ma sicuramente saprà come comportarsi. La Juventus ha dimostrato di essere una squadra importante e recupererà dei giocatori, è sempre una squadra da temere ma penso che centrare la vittoria finale sarà difficile per loro. Per Inter-Napoli al di là di tutti i discorsi che possiamo fare noi, conta il risultato finale. I nerazzurri hanno 11 punti di svantaggio sul Napoli e credo faranno di tutto per accorciare. Ci sono delle difficoltà oggettive giocando contro il Napoli”.