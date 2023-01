Mandato: “Non occorre toccare nulla, ma Giuntoli merita carta bianca”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Tommaso Mandato, agente sportivo: “Il Napoli? In questo momento non deve toccare nulla, ha un organico già bello e completo. Ci sono delle situazioni che ti possono creare occasioni tipo quella dello scambio che comprende Zanoli. Dobbiamo stare tranquilli e gestire questa situazione che ci siamo costruiti nella prima parte della stagione. Credo che per le operazioni portate a termine nell’ultimo anno Giuntoli meriti carta bianca. Ha una buona rete di scouting e riesce ad arrivare prima di altri sugli obiettivi. Giuntoli deve vincere la diffidenza tecnica su un calciatore e sulerare i limiti economici della società. Avere questa struttura societaria che più volte io ho contestato, sta dando ragione alla presidenza. In questo momento non toccherei nulla nè sotto il profilo tecnico nè sotto quello societario. L’erede di Lozano? Con quello che è stato fatto negli ultimi anni il Napoli ha il vantaggio di poter programmare con calma. Questo ti dà la possibilità di avere un più ampio raggio. In caso di vittoria dello scudetto? Stiamo ragionando per ipotesi che sono legate ad un obiettivo da raggiungere. In quel caso potrebbero cambiare tanti aspetti col valore della squadra che aumenterebbe notevolmente. Sicuramente andrebbe mantenuta la squadra competitiva facendo quadrare i conti ed aumentando le entrate. È chiaro che essendo cresciuto il valore della squadra alcuni giocatori chiederanno più soldi, quindi è giusto avere una gestione oculata. Il Napoli procedendo così nella correttezza economica può compensare l’aumento degli stipendi gestendo delle situazioni di cui si può fare a meno. Le entrate in prospettiva sono tante se la stagione prosegue come ci auguriamo. Aumentano gli incassi al Maradona e arriveranno anche altri sponsor”.

Factory della Comunicazione