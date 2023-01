Mancini su Kvaratskhelia: “Mio figlio cinque anni fa mi diceva che era un fenomeno”

Il figlio del CT Roberto Mancini conosceva Kvaratskhelia già da 5 anni: “Mio figlio Andrea me ne aveva parlato come di un fenomeno già cinque anni fa: aveva ragione. Oggi nel calcio si sa tutto di tutti, ma quando sei forte sei forte: se non ti consentono più di fare certe cose, nei fai altre“, ha spiegato Mancini nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport. In passato, Kvaratskhelia fu già vicino all’Italia: nel 2017 era stata proprio l’Udinese ad accorgersi di lui ma un brutto infortunio del calciatore fece saltare ogni trattativa.

