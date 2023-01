Quello di Azzedine Ounahi è uno dei nomi che più piace a Giuntoli per il Napoli del futuro, un calciatore già nel mirino del club che però si è messo in mostra nell’ultimo Mondiale con il Marocco e ora con le attenzioni addosso di mezza Europa. Anche il Leicester infatti avrebbe fatto già un’offerta per il marocchino: 20 milioni subito e altri 10 in caso di qualificazione Champions il prossimo anno all’Angers, secondo quanto riportato da L’Equipe. Fonte: Il Mattino

