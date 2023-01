Il Cds – Inter/Napoli, le probabili formazioni del big match

La tanto attesa ripresa. In quasi tutta Europa si è già tornati in campo, la Serie A, invece, lo farà mercoledì. E come apertura, un big match. La capolista Napoli è attesa alla Scala del calcio, in quel di San Siro, per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi, attaccata ancora al sogno scudetto e che vorrebbe mantenersi in scia proprio grazie a questa gara. al momento il Napoli ha recuperato i suoi infortunati, anche se bisognerà valutare le condizioni dei giocatori rientrati dalla rassegna qatariota, mentre i nerazzurri non potranno fare affidamento su Brozovic alle prese con un infortunio e in avanti Dzeko, Lukaku e Lautaro sono in lizza per due maglie. Il Cds ha provato a mettere in campo le squadre:

