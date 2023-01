Ultime Napoli – In vista dell’Inter ballottaggio per mister Spalletti

Il Napoli tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio per prepararsi al meglio al big-match contro l’Inter del 4 Gennaio alle ore 20,45 al “G. Meazza”. Al momento sono tutti abili e arruolati per la gara contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, ma ci sono dei ballottaggi da risolvere nelle prossime sedute di allenamento. Secondo le pagine de ilmattino.it, chi tra Politano e Lozano sul lato destro dell’attacco. Da valutare anche Rrahmani che al momento dovrebbe partire dalla panchina, così come Anguissa, ancora non al 100%.

Factory della Comunicazione

La Redazione