Per Demme Giuntoli non farà barricate, ma resta l’ostacolo ingaggio

Il mercato del Napoli in questa sessione invernale sarà piuttosto scarno, data la rosa a disposizione di Spalletti, ma resta il nodo da sciogliere legato a Diego Demme. Il tedesco, fermato da un infortunio ad inizio stagione è rimasto fuori dalla lista Champions e ha avuto poco spazio in campionato. Il Napoli non ha la necessità di farlo partire e qualora si trovasse una soluzione potrebbe anche non sostituirlo considerate le tante alternative a disposizione. Dovesse arrivare un’offerta congrua Giuntoli non farà le barriate ma al momento il limite è rappresentato soprattutto dall’ingaggio, 4 milioni lordi, un freno per le società che hanno mostrato interesse, su tutte la Salernitana. Bisognerà allora aspettare le prime partite di gennaio, i verdetti del campo per capire se qualche club in difficoltà deciderà di investire su un giocatore che comunque ha dimostrato di valere la serie A. (Sky Sport)

