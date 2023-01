Non solo Covid, anche un altro terribile virus ha colpito Osimhen

Il Covid, contratto in circostanze assolutamente particolari in Nigeria nel corso di una festa durante le vacanze di Natale del 2020 i cui video divennero immediatamente virali, non è l’unico virus combattuto da Osimhen nel corso della sua carriera. Infatti, l’attaccante nigeriano fu vittima della malaria durante la sua avventura in Bundesliga al Wolfsburg. Esattamente come avvenuto anche a Napoli, Osimhen si fece male pure alla spalla e così finì per giocare appena 16 partite in totale senza mai riuscire per altro ad entrare nel tabellino dei marcatori. Fonte: Gazzetta

