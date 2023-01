Morto Roberto Boggi, ex arbitro internazionale di Salerno

Il mondo del calcio salernitano è in lutto: è morto venerdì sera, a 67 anni, l’ex arbitro internazionale Roberto Boggi. Internazionale dal 1996, su proposta dell’allora designatore Paolo Casarin, mantenne tale qualifica fino al 1999, quando decise, con un anno di anticipo, di porre termine alla propria carriera arbitrale. Totalizzò in tutto 119 presenze in Serie A, tra cui alcune «classiche» del campionato, come una Juventus-Inter, un Derby di Milano, tre Derby di Roma, tre Milan-Juventus. Boggi rientrò nel mondo arbitrale: nel 2006 venne nominato dal commissario straordinario dell’Aia Luigi Agnolin come nuovo designatore degli arbitri di serie C. Si dimise dalla carica nel corso della stagione per sopraggiunti contrasti con il nuovo presidente dell’Aia Cesare Gussoni. Nel 2012 si candidò alla presidenza Aia, sfidando Marcello Nicchi. Tuttavia, la candidatura non ebbe successo. Salernitano ma nato a New York, Boggi era stato anche presidente della sezione Aia di Salerno. Nella serata di ieri, con un messaggio pubblicato sul sito del club, la Salernitana ha espresso il cordoglio per la morte dell’ex arbitro: «L’U.S. Salernitana 1919, il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore del mondo del calcio per la scomparsa dell’ex arbitro internazionale Roberto Boggi e rivolgono alla sua famiglia il più sentito cordoglio».

Factory della Comunicazione

Il Mattino