Inter-Napoli: pro Spalletti il peso del Mondiale con meno convocati e più riposo

L’Inter ha avuto di nuovo risonanza internazionale piazzando almeno un giocatore nella finale mondiale, come avviene consecutivamente dal 1982. Il Napoli però egoisticamente non può essere scontento del limitato percorso dei suoi cinque “inviati” in Qatar. Soltanto il polacco Piotr Zielinski e il sudcoreano Kim Mingjae sono sopravvissuti dopo la prima fase, uscendo comunque agli ottavi. Mentre Franck Zambo Anguissa (Camerun), Hirving Lozano (Messico) e Mathias Olivera (Uruguay) hanno chiuso la competizione già al termine della prima fase. Da quello che sta succedendo soprattutto in Premier League, si nota come i reduci del Qatar abbiano un passo superiore soprattutto rispetto a chi è stato fermo. Ma anche chi ha fatto tanta strada o troppe feste non sarò al massimo. Spalletti non avrà rientri all’ultimo secondo stile Lautaro. Fonte: Gazzetta

