Capitolo rinnovi sulla scrivania: da Rrahmani a Luciano Spalletti

Dopo quello relativo a Lobotka, c’è ancora una lunga lista che attende di essere lavorata sulla scrivania di Cristiano Giuntoli. Sopra forse si evidenzierà la scritta “capitolo rinnovi”, accanto a quella con i nomi segnati dal Napoli per il mercato estivo. Dopo quello dello slovacco, rinnovo lungo fino al 2027 con opzione per il 2028, ora tocca a Amir Rrahmani, altro calciatore che può essere guardato con interesse da altre società ma che il club azzurro non lascerebbe partire a cuor leggero. Diverso il discorso per Zielinski e Lozano: guadagnano tanto e si avvicinano alla scadenza contrattuale, la scelta dovrà essere condivisa per poter continuare insieme, ma molto influiranno anche le offerte che possono arrivare in estate da altri club. Poi, ci sono i punti interrogativi: Alex Meret ha rinnovato pochi mesi fa, ma non ha una posizione “saldissima”, così come quella di Juan Jesus, rinnovato in estate per un solo anno e di nuovo con il contratto in scadenza. E dulcis in fundo Luciano Spalletti: anche l’allenatore toscano è in scadenza a fine anno. Ma ci sarà tempo per pensarci.

Fonte: mattino.it