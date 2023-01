Brozovic verso Lobotka, più gol al primo, lo slovacco lo sovrasta in una specialità

Fratelli diversi A differenza di Jorginho, che tesseva giocando a muro (palla a Higuain che gliela restituiva), Lobokta scarica preferibilmente sugli esterni per verticalizzare e offrire subito profondità alle punte. In fase difensiva, lo slovacco ha medie migliori di Brozovic: palle recuperate (6,53-4,30). L’interista compensa in fase offensiva: 2 gol a 1. In comune il rinnovo di contratto: il croato a marzo ha prolungato il rapporto con l’Inter fino al 2026; la firma dello slovacco, scadenza 2027, è fresca di giorni. Segno che i due registi, oltre a essere al centro delle rispettive squadre, sono anche ben piantati nel futuro del club. Il 4 gennaio governeranno San Siro, sotto lo sguardo dello stesso padre adottivo: Luciano Spalletti. Fonte: Gazzetta

