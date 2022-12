Kvara: “C’è un soprannome che davvero mi ha conquistato. Il miglior difensore che ho affrontato? Gioca nel Napoli”

Comincia un nuovo campionato, con un + 8 punti sul Milan: «Giochiamo sempre per vincere, il tempo darà le risposte», ha detto Kvaratskhelia ai microfoni di Dazn Heroes. Khvicha ha saltato le ultime tre prima della sosta a causa di un attacco di lombalgia acuta e in occasione delle amichevoli in Turchia e al Maradona ha acceso la luce soltanto a sprazzi. Ma le aspettative nei suoi confronti sono enormi: «Io tra i più forti d’Europa?». Sono ancora molto lontano da questa definizione, ma farò il possibile per confermarla». In Georgia, dove ormai è un mito, lo chiamano Kvaradona: «Mi hanno dato tanti soprannomi, tutti molto belli e simpatici…». Kvaravaggio non è male, sì. «Però quando si tratta anche solo di una piccola parte del nome Maradona misto al tuo, beh, l’emozione è diversa: mi riempie di orgoglio. Quindi scelgo Kvaradona: è sicuramente il mio preferito». Poi, l’omaggio al capitano di oggi: «Il difensore più forte che ho incontrato? Giocare contro Di Lorenzo in allenamento è davvero difficile: è un grande».

Factory della Comunicazione

Fonte: Cds