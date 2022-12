Gli occhi della Premier su Kim, il sud-coreano ha le idee chiare

Dopo i Mondiali in Qatar, il riposo e poi è tornato ad allenarsi con il gruppo da un paio di giorni. Si tratta del difensore sud-coreano Kim Minjae che non vede l’ora di scendere in campo contro l’Inter. Nel frattempo, come riporta il CdS, ci sono gli occhi dei club della Premier League Liverpool e Manchester United, disposte a pagare la clausola. Dal primo al 15 Luglio, entro quella data, dove si va dai 50 agli 80 milioni, a seconda della società che lo vorrebbe. Il presidente De Laurentiis la vorrebbe togliere, ma in questi casi non è semplice che si possa fare. Un altro aspetto da non sottovalutare è la volontà del giocatore e al momento, come anche confermato da mister Spalletti, è quella di restare, visto che si trova bene con la moglie in città. Le sirene inglesi ci sono, ma al momento non incantano l’ex Fenerbache.

Factory della Comunicazione

La Redazione