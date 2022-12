Victor Osimhen fra i cinque più “cari” della Serie A

12,5 milioni in più rispetto allo scorso settembre, quando la stagione era appena cominciata. Victor Osimhen si prende la scena anche nella classifica dei valori aggiornata di Football Benchmark, la piattaforma specializzata che valuta il valore dei calciatori in giro per il mondo in base alle prestazioni, alle età, ai contratti in corso con i club e altri fattori che riguardano il campo.E nella Top 5 della Serie A l’attaccante nigeriano del Napoli è al 4° posto con un valore di 80 milioni. Al primo posto c’è il milanista Leao (90 mln), seguito da una coppia di interisti come Barella (83) e Lautaro (81,5). A chiudere le prime cinque posizioni c’è il terzino francese Theo Hernandez (79). ilmattino.it

