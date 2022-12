The Guardian – La Putellas vince il Best female footballers. Tra le prime 100 una sola italiana

Dopo il Pallone d’Oro la punta del Barcellona Alexa Putellas vince il Best female footballers. Secondo The Guardian l’attaccante spagnola ha battuto tra le altre l’inglese Beth Mead dell’Arsenal e l’australiana Sam Keer del Chelsea. L’Europeo non brillante dell’Italia costa caro a Barbara Bonansea che scende di classifica fino al numero 97. Ecco la classifica per intero.

1 Alexia Putellas Barcellona

2 Beth Mead Arsenal

3 Sam Kerr Chelsea

4 Aitana Bonmatí Barcellona

5 Lena Oberdorf Wolfsburg

6 Vivianne Miedema Arsenal

7 Alexandra Popp Wolfsburg

8 Caroline Graham Hansen Barcellona

9 Keira Walsh Barcellona

10 Lucy Bronze Barcellona

11 Marie-Antoinette Katoto PSG

12 Wendie Renard Lione

13 Ada Hegerberg Lione

14 Pernille Harder Chelsea

15 Leah Williamson Arsenal

16 Catarina Macario Lione

17 Mapi León Barcellona

18 Alex Morgan San Diego Wave

19 Fridolina Rolfö Barcellona

20 Christiane Endler Lione

21 Sophia Smith Portland Thorns

22 Lauren Hemp Manchester City

23 Debinha North Carolina Courage

24 Kadidiatou Diani PSG

25 Lina Magull Bayern Monaco

26 Georgia Stanway Bayern Monaco

27 Millie Bright Chelsea

28 Fran Kirby Chelsea

29 Lindsey Horan Lione

30 Irene Paredes Barcellona

31 Patri Guijarro Barcellona

32 Delphine Cascarino Lione

33 Rose Lavelle OL Reign

34 Selma Bacha Lione

35 Grace Geyoro PSG

36 Mal Pugh Chicago Red Stars

37 Klara Bühl Bayern Monaco

38 Asisat Oshoala Barcellona

39 Alessia Russo Manchester United

40 Ewa Pajor Wolfsburg

41 Lea Schüller Bayern Monaco

42 Lieke Martens PSG

43 Magdalena Eriksson Chelsea

44 Amandine Henry Lione

45 Sakina Karchaoui PSG

46 Kadeisha Buchanan Chelsea

47 Trinity Rodman Washington Spirit

48 Mary Earps Manchester United

49 Stina Blackstenius Arsenal

50 Jenni Hermoso Pachuca

51 Caroline Weir Real Madrid

52 Guro Reiten Chelsea

53 Ella Toone Manchester United

54 Giulia Gwinn Bayern Monaco

55 Kim Little Arsenal

56 Erin Cuthbert Chelsea

57 Ashley Lawrence PSG

58 Mariona Caldentey Barcellona

59 Svenja Huth Wolfsburg

60 Jill Roord Wolfsburg

61 Caitlin Foord Arsenal

62 Khadija Shaw Manchester City

63 Jessie Fleming Chelsea

64 Merle Frohms Wolfsburg

65 Ona Batlle Manchester United

66 Naomi Girma San Diego Wave

67 Kosovare Asllani Milan

68 Rachel Daly Aston Villa

69 Sara Däbritz Lione

70 Megan Rapinoe OL Reign

71 Ellie Carpenter Lione

72 Geyse Barcellona

73 Yui Hasegawa Manchester City

74 Linda Caicedo Deportivo Cali

75 Daniëlle van de Donk Lione

76 Christine Sinclair Portland Thorns

77 Kailen Sheridan San Diego Wave

78 Lia Wälti Arsenal

79 Melvine Malard Lione

80 Tabea Wassmuth Wolfsburg

81 Jess Fishlock OL Reign

82 Kerolin North Carolina Courage

83 Sarah Zadrazil Bayern Monaco

84 Rafaelle Arsenal

85 Ji So-yun Suwon

86 Pauline Peyraud-Magnin Juventus

87 Chloe Kelly Manchester City

88 Mia Fishel Tigres UANL

89 Hina Sugita Portland Thorns

90 Esther González Real Madrid

91 Athenea del Castillo Real Madrid

92 Saki Kumagai Bayern Munich

93 Becky Sauerbrunn Portland Thorns

94 Marina Hegering Wolfsburg

95 Daphne van Domselaar Twente

96 Linda Dallmann Bayern Monaco

97 Barbara Bonansea Juventus

98 Jule Brand Wolfsburg

99 Melchie Dumornay Stade de Reims

100 Kathrin Hendrich Wolfsburg

