Spalletti non cambia: contro l’Inter si ripartirà dal 4-3-3

Gli esperimenti in amichevole hanno dimostrato che qualcosa di diverso si può fare, ma Spalletti non rischierà contro l’Inter e ripartirà dal 4-3-3 collaudato e garanzia di qualità come in questa prima parte di stagione. Gli esperimenti con Raspadori provato mezzala, trequartista e seconda punta hanno dimostrato che si può pensare a qualche novità tattica, ma non succederà contro la squadra nerazzurra: Spalletti non vuole rischiare e se ci saranno dei cambiamenti nello spartito tattico, saranno solo a gara in corsa. In attesa di capire se Rrahmani ha già i 90 minuti nelle gambe, si punterà sulla coppia Kim-Juan Jesus, mentre sulle fasce i soliti ballottaggi Mario Rui-Olivera e Politano-Lozano; intoccabile Kvaratskhelia sulla fascia sinistra, pienamente recuperato dall’infortunio.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino