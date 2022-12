Sky Sport – Dopo Lobotka, il Napoli pronto a blindare altri due azzurri

Il mercato è fatto anche di conferme e quindi rinnovi, ed il Napoli si ritrova con una rosa ampia e di qualità, difficile da migliorare. Anche per questo, come scrive Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, il club azzurro è pronto ad altri due rinnovi, dopo quello di Stanislav Lobotka, quelli di Di Lorenzo e Rrahmani. “Lo stesso mese in cui il club chiuse la trattativa per Rrahmani, poi lasciato a Verona fino al termine della stagione. Sei mesi prima invece era arrivato dall’Empoli Di Lorenzo, ora capitano azzurro, punto di riferimento all’interno dello spogliatoio, in procinto di firmare un contratto che sulla carta lo legherà al Napoli a vita. Come Lobotka, come probabilmente Rrahamani, tre punti fermi o meglio gli ingredienti base di una formula fino a questo momento vincente”.

Factory della Comunicazione